Έφυγε από τη ζωή και κηδεύεται στη Λάρισα ο Τρικαλινός Παναγιώτης Μπαλοδήμος

Κόπηκε το νήμα της ζωής του Παναγιώτη, του “Σαράφη”. Γράφει ο Νίκος Παδιώτης

Τον γνωρίζαμε ως άνθρωπο των καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων “Σαράφη”. Ξεκίνησε από το κατάστημα της πατρίδας του, τα Τρίκαλα και συνέχισε την δραστηριότητά του, στο κατάστημα της Λάρισας όπου έστησε το σπιτικό του και την οικογένειά του ως μόνιμος κάτοικος πλέον της γειτονικής πόλης.

Η συμμετοχή του στις παρέες μας, πότε στα Τρίκαλα και τα καλοκαίρια στην αγαπημένη του Αβδέλλα, συνοδεύονταν από τον αδελφό του Theodoros Balodimos και τις κιθάρες τους.

Μελωδίες από τα στόματά τους γέμιζαν τον τόπο.

Παίρνει μαζί του γλυκιές αναμνήσεις από τα ανέμελα νεανικά χρόνια αλλά και τα κατοπινά της οικογενειακής δημιουργίας.

Μολονότι από καιρό είχε κλονισμένη υγεία ωστόσο το χαμόγελο δεν έλειπε από το πρόσωπό του.

Αφήνει πίσω του, απαρηγόρητες την σύζυγό του Ντίνα και τις κορούλες του Ζωή και Γεωργία στις οποίες στέλνω τα θερμότερα των συλληπτηρίων της οικογένειας μου.

Αύριο, Παρασκευή 6/3/2026 και ώρα 12:30, συγγενείς και φίλοι θα πούμε το τελευταίο αντίο στον πάντα χαμογελαστό Παναγιώτη από τον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλείου της Λάρισας.

Αιωνία η μνήμη του…

(Στο 1ο σχόλιο παραθέτω σχετικό δημοσίευμα και φωτογραφίες ιστοσελίδας από τα νεανικά του χρόνια στα Τρίκαλα. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)

Το αγγελτήριο της κηδείας

Απεβίωσε ο Παναγιώτης Μπαλοδήμος σε ηλικία 68 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.

Η σύζυγος: Κωνσταντία Καζάκα

Τα παιδιά: Ζωή, Γεωργία – Χρήστος

Η μητέρα: Γεωργία Καζάκα

Τα αδέλφια: Θοδωρής – Νάνση Μπαλοδήμου, Κρίτων – Δήμητρα Μπατρακούλη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημείωση:

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

Από το fb του Νίκος Παδιώτης