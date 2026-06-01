Έφυγε από τη ζωή η Άρτεμη Δημοράγκα

Έφυγε από τη ζωή η Άρτεμη Δημοράγκα στα 94 της χρόνια. Κηδεύεται την Τρίτη 2 – 6 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ       Μαρία Δημοράγκα και Σωτήριος Μπεμπέζας

                             Γεωργία Μπουκοβάλα – Δημοράγκα

                             Ιωάννα Δημοράγκα και Ηλίας Κωσταρέλλος 

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ   Χρήστος, Άντα και Θάνος, Άρτεμις, Γρηγόρης,

                             Ανθή, Άρτεμις

   ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ     

                                    ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τρίτη 2 – 6 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .

