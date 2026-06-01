Έφυγε από τη ζωή η Άρτεμη Δημοράγκα στα 94 της χρόνια. Κηδεύεται την Τρίτη 2 – 6 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Δημοράγκα και Σωτήριος Μπεμπέζας
Γεωργία Μπουκοβάλα – Δημοράγκα
Ιωάννα Δημοράγκα και Ηλίας Κωσταρέλλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρήστος, Άντα και Θάνος, Άρτεμις, Γρηγόρης,
Ανθή, Άρτεμις
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τρίτη 2 – 6 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .