Έφυγε απο τη ζωή ο Χρήστος Νταλιάνης

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Νταλιάνης.

Κηδεύεται την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του σύζυγό του Παρασκευή Νταλιάνη, τα παιδιά τους Κων/να Νταλιάνη – Στέφανο Μαυρομάτη, Άκη Νταλιάνη – Βιβή Μεγαρχιώτη, τα εγγόνια Χρήστο – Αλέξανδρο – Χρήστο και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 25/11/2025 και ώρα 14:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ κοιμητήριο Τρικάλων.Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Α΄ κοιμητηρίου.