Έφυγε απο τη ζωή ο Στυλιανός Τσιακμάκης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο

ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΩΝ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 81

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 18 – 1 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαριάνθη Τσιακμάκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιερεύς Κωνσταντίνος Τσιακμάκης & Πρεσβυτέρα Μαρία Ζαλαβρά

Βασίλειος Τσιακμάκης & Ανθή Ζανιά

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων, την Κυριακή 18 – 1 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .