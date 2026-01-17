Έφυγε απο τη ζωή ο Στυλιανός Τσιακμάκης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο
ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΚΩΝ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 81
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 18 – 1 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαριάνθη Τσιακμάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιερεύς Κωνσταντίνος Τσιακμάκης & Πρεσβυτέρα Μαρία Ζαλαβρά
Βασίλειος Τσιακμάκης & Ανθή Ζανιά
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων, την Κυριακή 18 – 1 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .