Έφυγε απο τη ζωή ο Νικόλαος Γαντζούλας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 72

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 20 – 7 – 2026 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή Γαντζούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δήμητρα Γαντζούλα, Γεώργιος Γαντζούλας, Στέλλα Γαντζούλα και Χρήστος Τσινασλανίδης

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Βάιος

H σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων, την Δευτέρα 20 – 7 – 2026 και ώρα 10.30 π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».