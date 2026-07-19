Έφυγε απο τη ζωή ο Νικόλαος Γαντζούλας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 72
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 20 – 7 – 2026 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παρασκευή Γαντζούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δήμητρα Γαντζούλα, Γεώργιος Γαντζούλας, Στέλλα Γαντζούλα και Χρήστος Τσινασλανίδης
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Βάιος
H σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων, την Δευτέρα 20 – 7 – 2026 και ώρα 10.30 π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».