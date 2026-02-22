Έφυγε απο τη ζωή ο Ιωάννης Κατράνας

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΚΑΤΡΑΝΑ

ΕΤΩΝ 65

Θανόντα κηδεύουμε την Καθαρά Δευτέρα 23 – 2 – 2026 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Χαρίλαος Κατράνας και Ευδοκία Πέτρου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Καθαρά Δευτέρα 23 – 2 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .