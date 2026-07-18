Έφυγε απο τη ζωή η Στυλιανή Κλιάφα

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο και μητέρα

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΛΙΑΦΑ

ΕΤΩΝ 71

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 18 – 7 – 2026 και ώρα 7.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος Ντέρης.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλεξάνδρα Ντέρη, Βασιλική Ντέρη.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 7 – 2026 και ώρα 6.30 μ.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».