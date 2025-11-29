Έφυγε απο τη ζωή η Σάββα Ζιώγα

Απεβίωσε η Σάββα Ζιώγα στα 93 της χρόνια. Κηδεύεται την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Γεώργιος κ΄ Άννα-Λίζα Ζιώγα
Ελένη κ΄ Αθανάσιος Σίμος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Άρης κ΄ Ηλιάνα
Αθηνά κ΄ Παναγιώτης
Κων/νος – Αντώνιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων την Κυριακή 30-11-2025 και ώρα 11:30π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.