Έφυγε απο τη ζωή η Μαρία Παπαευθυμίου

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 13 – 4 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευτυχία Παπαευθυμίου & Κωνσταντίνος Νταουλας

Γεώργιος Παπαευθυμίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στέφανος και Κατερίνα, Ελένη και Χαράλαμπος,

Μαριάννα

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ Νεφέλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων, την Δευτέρα 13 – 4 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Περδικορράχης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου »