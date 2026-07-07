Eφυγε από τη ζωή ο 48χρονος Παναγιώτης Παπαδημητρίου

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου.

Κηδεύεται την Τετάρτη 8 – 7 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Προδρόμου Τρικάλων. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Δημοσθένης και Θοεπίστη Παπαδημητριου

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Προδρόμου Τρικάλων, την Τετάρτη 8 – 7 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».