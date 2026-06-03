Eφυγε από τη ζωή ο Σωτήριος Γιάγκας

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σωτήριος Γιάγκας.

Κηδεύεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου και Ελένης Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της την σύζυγό του Αλίκη, τα παιδία του Απόστολο Γιάγκα – Αθανασία Θεοχαροπούλου, Γεώργιο Γιάγκα – Σοφία Κατσαρού, Παναγιώτα Γιάγκα – Χρήστο Σούλιο, τα εγγόνια Αλίκη, Αναστασία, Αλίκη, Σωτηρία και λοιπούς συγγενείς

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 4/6/2026 και ώρα 11:30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην ΟΜΟΡΦΗ ΘΕΑ .