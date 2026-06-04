Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος ωρολογοποιός Λεωνίδας Νικάκης

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λεωνίδας Γ. Νικάκης, συνταξιούχος ωρολογοποιός.

Κηδεύεται το Σάββατο 6/6/2026 και ώρα 1.00 μμ στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων του χωριού Άγιοι Απόστολοι Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδέυσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Πρεσβυτέρα Βικτωρία Νικάκη και Ιερεύς Βασίλειος Σαδραζάμης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος-Παναγιώτης, Λεωνίδας,

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό το Σάββατο 6/6/2026 ώρα 12.30 όπου θα βρίσκεται έως την έναρξη της εξοδίου ακολουθίας που θα τελεστεί στις 1.00 το μεσημέρι

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού.