Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος δάσκαλος Γεώργιος Μπλούτσος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συνταξιούχος δάσκαλος Γεώργιος Σταμ. Μπλούτσος.
H κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 23 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Οξύνειας Καλαμπάκας.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αθηνά Μπλούτσου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στάμος Μπλούτσος
Πένη Μπλούτσου και Νικόλαος Γκίκας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Θεόδωρος, Χρήστος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Οξύνειας Καλαμπάκας, την Παρασκευή 23 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».