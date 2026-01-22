Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος δάσκαλος Γεώργιος Μπλούτσος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συνταξιούχος δάσκαλος Γεώργιος Σταμ. Μπλούτσος.

H κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 23 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Οξύνειας Καλαμπάκας.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αθηνά Μπλούτσου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στάμος Μπλούτσος

Πένη Μπλούτσου και Νικόλαος Γκίκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Θεόδωρος, Χρήστος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Οξύνειας Καλαμπάκας, την Παρασκευή 23 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».