Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος αστυνομικός Βασίλειος Καλαμάτας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο συνταξιούχος αστυνομικός Βασίλειος Κων. Καλαμάτας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία και Δημήτρης, Γεωργία και Βασίλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλης, Μιχαέλα, Μυρσίνη, Δημήτρης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».