Eφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος αστυνομικός Βασίλειος Καλαμάτας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο συνταξιούχος αστυνομικός Βασίλειος Κων. Καλαμάτας.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία και Δημήτρης, Γεωργία και Βασίλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλης, Μιχαέλα, Μυρσίνη, Δημήτρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».