Eφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Σακελλάριος, συνταξιούχος υπάλληλος των ΕΛΤΑ

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος υπάλληλος των ΕΛΤΑ Πέτρος Ι. Σακελλάριος.

Κηδεύεται το Σάββατο 1 – 8 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών

Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννα Φασούλα

Ο ΓΙΟΣ Ιωάννης Σακελλάριος

Η ΠΕΘΕΡΑ Βασιλική Φασούλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, το Σάββατο 1 – 8 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Γηροκομείο, της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης

Πύλης και Γαρδικίου.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».