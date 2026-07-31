Eφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Σπύρου

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Σπ. Σπύρου.
Κηδεύεται το Σάββατο 1 – 8 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Σπύρου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σπύρος Σπύρου και Ανδρομάχη Μάνθου, Ευθύμιος Σπύρου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χριστίνα, Μαρία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 1 – 8 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο, της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης Πύλης και Γαρδικίου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».