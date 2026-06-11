Eφυγε  από τη ζωή ο Νικόλαος Αναστασίου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Νικόλαος Χρ. Αναστασίου.
Kηδεύεται την Παρασκευή 12 – 6 – 2026 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Λίτσα Αναστασίου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Έφη και Μάικ Αναστασίου, Βούλα Αναστασίου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ρέα, Οδυσσέας
Ο ΠΕΘΕΡΟΣ Βασίλειος Βακουφτσής
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων, την Παρασκευή 12 – 6 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».