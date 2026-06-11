Eφυγε  από τη ζωή ο Νικόλαος Αναστασίου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Νικόλαος Χρ. Αναστασίου.

Kηδεύεται την Παρασκευή 12 – 6 – 2026 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Λίτσα Αναστασίου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Έφη και Μάικ Αναστασίου, Βούλα Αναστασίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ρέα, Οδυσσέας

Ο ΠΕΘΕΡΟΣ Βασίλειος Βακουφτσής

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων, την Παρασκευή 12 – 6 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».