Κηδείες

Eφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Γκρίκο

Σε ηλικία 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Γκρίκο.

Κηδεύεται την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026  και ώρα 17:00 μ.μ.  στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δροσερού Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του την σύντροφό του Μαρία Νταλούκα, τους γονείς του Κων/νια Δήμτσα – Βολφγκαγκ Γκρίκο, τα αδέλφια του Χρήστο – Δέσποινα , Ελένη – Πέτρο  ,τα ανίψια  και λοιπούς συγγενείς.                                  

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό  στις  9/2/2026 και ώρα 16:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα  του Ιερού Ναού.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Σχετικά Άρθρα