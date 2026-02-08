Eφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Γκρίκο

Σε ηλικία 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Γκρίκο.

Κηδεύεται την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δροσερού Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του την σύντροφό του Μαρία Νταλούκα, τους γονείς του Κων/νια Δήμτσα – Βολφγκαγκ Γκρίκο, τα αδέλφια του Χρήστο – Δέσποινα , Ελένη – Πέτρο ,τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 9/2/2026 και ώρα 16:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.