Eφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Σούλτης

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος υπάλληλος του ΟΤΕ, Κωνσταντίνος Δημ. Σούλτης.

Κηδεύεται την Τετάρτη 18 – 3 – 2026 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Φρειδερίκη Σούλτη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μάριος Σούλτης Δημήτριος Σούλτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Τετάρτη 18 – 3 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».