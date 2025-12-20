Eφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Τσαρούχας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Ιωάννης Αριστ. Τσαρούχας.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 21 – 12 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Ο ΓΙΟΣ Αριστείδης Τσαρούχας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Δημήτριος Τσαρούχας, Ευάγγελος Τσαρούχας, Ελένη και Πέτρος Μπεντζέσκου – Τσαρούχα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Μαρία και Δημήτριος Παλάντζας, Άννα-Μαρία Μπεντζέσκου, Άγγελος Μπεντζέσκος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία, Ελένη – Θεοδώρα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων, την Κυριακή 21 – 12 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».