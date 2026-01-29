Eφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Φωτίου

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Φωτίου.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 29-01-2026 και ώρα 16:30μμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Θεοδώρα Φωτίου
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ευαγγελία Φωτίου και Αναστάσιος Κωστάρας, Νικόλαος Φωτίου και Στεργιανή Γκουλίτου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λυδία και Θεοδώρα
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 29-01-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00ΜΜ