Eφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Φωτίου

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Φωτίου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 29-01-2026 και ώρα 16:30μμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού



Η ΣΥΖΥΓΟΣ Θεοδώρα Φωτίου



ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ευαγγελία Φωτίου και Αναστάσιος Κωστάρας, Νικόλαος Φωτίου και Στεργιανή Γκουλίτου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λυδία και Θεοδώρα



ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ



Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 29-01-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00ΜΜ