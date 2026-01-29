Κηδείες

Eφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Φωτίου

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Φωτίου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 29-01-2026 και ώρα 16:30μμ στον Ιερό Ναό  Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Θεοδώρα  Φωτίου

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ευαγγελία Φωτίου και Αναστάσιος Κωστάρας, Νικόλαος Φωτίου και Στεργιανή Γκουλίτου

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ Λυδία  και  Θεοδώρα

ΤΑ  ΑΔΕΡΦΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΟΙ  ΦΙΛΟΙ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 29-01-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00ΜΜ

