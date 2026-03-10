Eφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Τουρτούνης

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Τουρτούνης.

Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού Ριζώματος Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της το σύζυγό της Ζαχαρούλα, τα παιδιά τους Νικόλαο Τουρτούνη – Αθανασία Σιούλη , Ανδριάνα Τουρτούνη – Απόστολο Σδρίβα , τα εγγόνια του Δημήτριο – Μαρία , Μαρία Ευγενεία και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 10/3/2026 και ώρα 15:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο ΖΑΡΡΑ.