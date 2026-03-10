Κηδείες

Eφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Τουρτούνης

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Τουρτούνης.
Κηδεύεται σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2026  και ώρα 16:00 μ.μ.  στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού Ριζώματος  Τρικάλων.
Αφήνει πίσω της το σύζυγό της Ζαχαρούλα, τα παιδιά τους Νικόλαο Τουρτούνη – Αθανασία Σιούλη , Ανδριάνα Τουρτούνη – Απόστολο Σδρίβα , τα εγγόνια του Δημήτριο – Μαρία ,  Μαρία Ευγενεία   και λοιπούς συγγενείς.                                  
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό  στις  10/3/2026 και ώρα 15:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο ΖΑΡΡΑ.

