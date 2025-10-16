Eφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Κατσιάνης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Δημήτριος Κων. Κατσιάνης.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 16 – 10 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Σούλα Κατσιάνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Κατσιάνης & Κατερίνα Γεωργολοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δημήτρης, Φαίδρα
Η ΑΔΕΛΦΗ Λίτσα Νικ. Κατσιάνη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, την Πέμπτη 16 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».