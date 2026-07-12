Eφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Κέλλας

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Κέλλας.

Κηδεύεται τη Δευτέρα 13 – 7 – 2026 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλίνα Κέλλα και Σωτήρης Μελίσσης, Ειρήνη Κέλλα

Η ΕΓΓΟΝΗ: Ιόλη

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Κωνσταντίνος Κέλλας

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου τη Δευτέρα 13 – 7 – 2026 και ώρα 5.30 μ.μ.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».