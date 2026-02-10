Eφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γαγάνας

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γαγάνας.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 10 – 2 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Αγία Τριάδα Καρδίτσης.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αθανασία Γαγάνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέλλα Γαγάνα και Κώστας Μπλετσογιάννης

Απόστολος Γαγάνας

Ευθύμιος Γαγάνας και Σταυρούλα Τσαχουρίδου

Βασίλειος Γαγάνας και Μαρία Γκούλιου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Αβάπτιστο

Η ΠΕΘΕΡΑ Ευτυχία Νταλανίκου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Αγία Τριάδα Καρδίτσης, την Τρίτη 10 – 2 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Γιάννη Σίλαχου.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».