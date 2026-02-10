Eφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γαγάνας

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Γαγάνας.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 10 – 2 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Αγία Τριάδα Καρδίτσης.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αθανασία Γαγάνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στέλλα Γαγάνα και Κώστας Μπλετσογιάννης
Απόστολος Γαγάνας
Ευθύμιος Γαγάνας και Σταυρούλα Τσαχουρίδου
Βασίλειος Γαγάνας και Μαρία Γκούλιου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Αβάπτιστο
Η ΠΕΘΕΡΑ Ευτυχία Νταλανίκου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Αγία Τριάδα Καρδίτσης, την Τρίτη 10 – 2 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Γιάννη Σίλαχου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».