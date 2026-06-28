Eφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Παπαγεωργίου

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Χαρ. Παπαγεωργίου.

Κηδεύεται την Δευτέρα 29 – 6 – 2026 και ώρα 11.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κατερίνα Παπαγεωργίου, Μπάμπης Παπαγεωργίου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Δευτέρα 29 – 6 – 2026και ώρα 11.00π.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».