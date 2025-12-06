Eφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Μόρφος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Γεώργιος Δημ. Μόρφος.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 6 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Νικόλαο (Βερεντζί) Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Φρειδερίκη Μόρφου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος και Μαρία Μόρφου, Άσπα Μόρφου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Γιάννης, Κατερίνα, Παντελής
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Νικόλαο (Βερεντζί) Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 12 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα Αφροδίτη, στον Άγιο Νικόλαο (Βερεντζί) Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».