Eφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Μόρφος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Γεώργιος Δημ. Μόρφος.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 6 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Νικόλαο (Βερεντζί) Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Φρειδερίκη Μόρφου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος και Μαρία Μόρφου, Άσπα Μόρφου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Γιάννης, Κατερίνα, Παντελής

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Νικόλαο (Βερεντζί) Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 12 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα Αφροδίτη, στον Άγιο Νικόλαο (Βερεντζί) Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».