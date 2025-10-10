Eφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Αυγέρης

Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Γεωργ. Αυγέρης.

Κηδεύεται με αποτέφρωση, το Σάββατο 11-10-2025 και ώρα 8.45 π.μ. στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Την Παρασκευή 10-10-2025 καλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και χαιρετήσουν τη σορό στην αίθουσα παραμονής νεκρών του γραφείου τελετών “Παναγιώτου”, που βρίσκεται στο 4ο χιλ. Τρικάλων – Καρδίτσης στα Τρίκαλα, από 4.30μ.μ ως 6.30μ.μ.

Η σύζυγος Ευαγγελή Μπατατόλη

Τα παιδιά Γεώργιος Αυγέρης και Σοφία Σκούρα, Ευθύμιος Αυγέρης και Ευαγγελία Δήμου

Τα εγγόνια Απόστολος, Ιριδα, Δήμητρα

Η μητέρα Γιαννούλα Αυγέρη

Τα αδέλφια Στέργιος και Γεωργία Αυγέρη, Χρήστος και Ευαγγελία Ντόντου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.