Eφυγε από τη ζωή ο Αντώνιος Βουτσελάς

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αντώνιος Βουτσελάς.

Κηδεύεται το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Παναγιώτα Βουτσελά, τα παιδιά τους Σωτήριο Βουτσελά, Βασιλική Βουτσέλα τα αδέλφια Αθανάσιο – Ευθυμία Βουτσελά, Ελένη Μπερντέ, Ευάγγελο – Ευθυμία Βουτσέλα, Γεώργιο – Παναγιώτα Βουτσελά, Αλέξανδρο – Ζωή Βουτσέλα, Χρύσα Πλεξίδα και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 27/6/2026 και ώρα 18:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.