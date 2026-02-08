Eφυγε από τη ζωή ο Αντώνιος Αντωνίου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο Αντώνιος Θεοδ. Αντωνίου.
H κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Λίτσα Αντωνίου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σοφία Αντωνίου και Πέτρος Ρίζος, Θεόδωρος Αντωνίου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Αντώνιος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».