Eφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αργυρόπουλος

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αναστ. Αργυρόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 12.00, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ελευθερία Αργυροπούλου, τα παιδιά του Ελένη Αργυροπούλου και Δημήτριο Αργυρόπουλο, τα εγγόνια του Παναγιώτα, Ανδρέα, Φίλιππο, αδέλφια, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στις 11.30.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.