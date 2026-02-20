Eφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Πράπας

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η Αλέξανδρος Πράπας.

Κηδεύεται το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Καρυών Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ανθούλα (Σούλα) Πράπα, τα παιδιά τους Γεώργιο Πράπα, Ειρήνη Πράπα, τα αδέλφια Αγγελική Ντιρογιάννη, Δημήτριο – Μαρία Παπαγεωργίου, Αθανάσιο – Στέλλα Παπαγεωργίου, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 21/2/2026 και ώρα 16:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.