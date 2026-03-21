Eφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα ο Θωμάς Τζιαμαλής

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Θωμάς Βασ. Τζιαμαλής.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 21 – 3 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Δανάη Τζιαμαλή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεωργία Τζιαμαλή και Γεώργιος Πλεξίδας, Βασιλική Τζιαμαλή, Σάντυ Τζιαμαλή και Δημήτριος Καλιακούδας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνα, Δανάη, Άρτεμης, Γιώργος, Άρης, Θωμάς, Θεοδώρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Θεόδωρος και Τούλα Τζιαμαλή

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 21 – 3 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .