Eφυγε από τη ζωή και κηδεύεται σήμερα ο Γεώργιος Γεωργομάνος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Γεώργιος Κων. Γεωργομάνος.

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Γεωργομάνος και Λένα Κούναβα, Χρύσα Γεωργομάνου, Ευαγγελία Γεωργομάνου και Βασίλειος Τζιαβάρας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βίκυ & Στέλιος, Κωνσταντίνα, Μαριέττα, Γεωργία, Μαλβίνα, Γιώργος

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια Τρικάλων, την Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.