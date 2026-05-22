Κηδείες

Eφυγε από τη ζωή η 60χρονη Γεωργία Καρανίκα

Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Καρανίκα.

Κηδεύεται το Σάββατο 23-05-2026 και ώρα 11:30πμ  στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Μικρού Κεφαλόβρυσου Τρικάλων. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτής.

ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ Ευάγγελος  και  Μαρία  Καρανίκα

Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ Αναστάσιος  Ψυχογιός

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ Γλυκερία Καρανίκα  και Αχιλλέας  Μηνάς

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ Ηλίας, Μαίρη- Μιχάλης

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23/05/2026  ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ.