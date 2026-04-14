Eφυγε από τη ζωή η 54χρονη Χαρίκλεια Μπουκουβάλα

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο της 54χρονης Χαρίκλειας Μπουκουβάλα.
Κηδεύεται την Πέμπτη 16 – 4 – 2026 και ώρα 12 η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Η ΜΗΤΕΡΑ Αικατερίνη Μπουκουβάλα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρία Μπουκουβάλα και Ιωάννης Ζολώτας
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Νικολέτα, Κωνσταντίνος
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Πέμπτη 16 – 4 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».