Eφυγε από τη ζωή η 54χρονη Χαρίκλεια Μπουκουβάλα

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο της 54χρονης Χαρίκλειας Μπουκουβάλα.

Κηδεύεται την Πέμπτη 16 – 4 – 2026 και ώρα 12 η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Η ΜΗΤΕΡΑ Αικατερίνη Μπουκουβάλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρία Μπουκουβάλα και Ιωάννης Ζολώτας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Νικολέτα, Κωνσταντίνος

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Πέμπτη 16 – 4 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».