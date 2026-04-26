Eφυγε από τη ζωή η Ωραιοζήλη Γκαβοτζήμα

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή η Ωραιοζήλη Γκαβοτζήμα.

Κηδεύεται τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 & ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ουρανία Γκαβοτζήμα, Ιερεύς Αναστάσιος Γκαβοτζήμας και Πρεσβυτέρα Βασιλική Τσαντήλα, Αναστασία και Μιλτιάδης Ρεβενήσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννα, Ωραιοζήλη, Ιωάννης, Ευάγγελος-Σωτήρης Στέλλα, Ελευθερία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Σωκράτης και Ξανθή ΜυλωνάΣοφία και Κων/νος Αλεξίου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων την Δευτέρα 27 – 4 – 2026 και ώρα 10:30 π.μ.

ο καφές Θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων τού ιερού Ναού