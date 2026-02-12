Eφυγε από τη ζωή η Χρυσούλα Μουλιώτα

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή η Χρυσούλα Σπ. Μουλιώτα.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 12 – 2 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Θανάσης Μουλιώτας και Ιωάννα Γκανιάρη

Λούλα Μουλιώτα και Χρήστος Κατσιάβας

Νατάσα Μουλιώτα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Πέμπτη 12 – 2 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».