Eφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Μήνου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η Χριστίνα Αθ. Μήνου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 7 – 12 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Αθανάσιος Μήνος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θεοδώρα Μήνου και Νικόλαος Ευθυμιάδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ευφροσύνη, Αθανασία, Ανάστα, Ανέστης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρία και Αθανάσιος Μπαρτζιαλης, Σωκράτης και Δήμητρα Λουλέ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Σωτήρα Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 12 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».