Eφυγε από τη ζωή η φιλόλογος Αικατερίνη Γούλα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών η φιλόλογος, Αικατερίνη Γούλα.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 15 – 1 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Ευάγγελος Στελλάτος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Στελλάτος Βασίλειος Στελλάτος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Γεώργιος και Μαρία Γούλα, Σοφία Λυμπεράτου, Νικόλαος και Φένια Στελλάτου, Χρήστος και Μαρία Στελλάτου, Ιουλία Χατζοπούλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων, την Πέμπτη 15 – 1 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».