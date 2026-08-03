Eφυγε από τη ζωή η Σουλτάνα Γαρδίκα

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Σουλτάνα Γαρδίκα.
Κηδεύεται την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 και ώρα 10:00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά αυτής.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ελισάβετ και Στέφανος Γιαγιάκος, Στεφανία Γαρδίκα, Κων/νιά και Βασίλης Αγγελής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία και Ιωάννης, Άννα-Σουλτάνα και Κλεάνθης, Ευαγγελία, Αχιλλέας και Ευαγγελία, Κων/νος και Αλεξάνδρα
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων την Τρίτη 4-8-2026 και ώρα 09:30π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ κοιμητηρίου Τρικάλων.