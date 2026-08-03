Eφυγε από τη ζωή η Σουλτάνα Γαρδίκα

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Σουλτάνα Γαρδίκα.

Κηδεύεται την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 και ώρα 10:00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά αυτής.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ελισάβετ και Στέφανος Γιαγιάκος, Στεφανία Γαρδίκα, Κων/νιά και Βασίλης Αγγελής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία και Ιωάννης, Άννα-Σουλτάνα και Κλεάνθης, Ευαγγελία, Αχιλλέας και Ευαγγελία, Κων/νος και Αλεξάνδρα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων την Τρίτη 4-8-2026 και ώρα 09:30π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ κοιμητηρίου Τρικάλων.