Eφυγε από τη ζωή η Ρωξάνη Οικονόμου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Ρωξάνη (Τσάνη ) Θεοδ. Οικονόμου.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 24 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνα Οικονόμου και Αναστάσιος Λόης, Βίκυ Οικονόμου και Μάνος Φουντουλάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Παναγιώτης, Νικόλας, Ρωξάνη, Θοδωρής, Μάξιμος, Μυρτώ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τρικάλων, το Σάββατο 24 – 1 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».