Eφυγε από τη ζωή η Παρασκευή Κλεισιάρη

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η Παρασκευή Στεργ. Κλεισιάρη.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 27 – 1 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Στέργιος Κλεισιάρης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Κλεισιάρης & Νέλη Κωνσταντακάκου Αγγελική Κλεισιάρη & Δημήτριος Καραλής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τηλέμαχος & Φωτεινή, Στέργιος & Χαρά, Βίβιαν & Νίκος, Στέργιος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τρίτη 27 – 1 – 2026 και ώρα 4.00μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .