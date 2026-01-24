Eφυγε από τη ζωή η νηπιαγωγός Νικολέτα Χασάκογλου

Σε ηλικία 61 ετών έφυγε από τη ζωή η νηπιαγωγός Νικολέτα Στεφ. Χασάκογλου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 25 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Κατσαρός

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Κατσαρός και Βάσια Γκονιάρη Ηρώ Κατσαρού

Η ΜΗΤΕΡΑ Σωτηρία Χασάκογλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Κυριακή 25 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ουΚοιμητηρίου Τρικάλων .

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».