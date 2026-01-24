Eφυγε από τη ζωή η νηπιαγωγός Νικολέτα Χασάκογλου

Σε ηλικία 61 ετών έφυγε από τη ζωή η νηπιαγωγός Νικολέτα Στεφ. Χασάκογλου.
Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 25 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Κατσαρός
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Κατσαρός και Βάσια Γκονιάρη Ηρώ Κατσαρού
Η ΜΗΤΕΡΑ Σωτηρία Χασάκογλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Κυριακή 25 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ουΚοιμητηρίου Τρικάλων .
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ΦΛΟΓΑ΄΄
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».