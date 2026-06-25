Eφυγε από τη ζωή η Μαρία Μπαρμπάτη

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Γ. Μπαρμπάτη.

Κηδεύεται την Παρασκευή 26 – 6 – 2026 και ώρα 10.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος Μπαρμπάτης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασιλική Μπαρμπάτη και Ιωάννης Χλωρός, Ευαγγελία Μπαρμπάτη και Ευάγγελος Τζέλης, Κωνσταντίνα Μπαρμπάτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γρηγόρης, Γιώργος, Μαρία, Κωνσταντίνος, Ηρώ, Σταύρος, Ζέτα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Παρασκευή 26 – 6 – 2026 και ώρα 10.00 π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».