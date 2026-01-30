Eφυγε από τη ζωή η Μαρία Κουφογιάννη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρία Θωμά Κουφογιάννη.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 30 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Κουφογιάννης & Ευαγγελία Πράπα, Κωνσταντινιά Κουφογιάννη & Απόστολος Μπουφίδης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Παρασκευή 30 – 1 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».