Eφυγε από τη ζωή η Μαρία Κουφογιάννη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρία Θωμά Κουφογιάννη.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 30 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Κουφογιάννης & Ευαγγελία Πράπα, Κωνσταντινιά Κουφογιάννη & Απόστολος Μπουφίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Παρασκευή 30 – 1 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».