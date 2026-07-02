Eφυγε από τη ζωή η Μαίρη Παπαχρήστου το γένος Κλαπανάρα

Eφυγε από τη ζωή η Μαίρη Γεωρ. Παπαχρήστου το γένος Κλαπανάρα.

Κηδεύεται την Παρασκευή 3 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νάντια Παπαχρήστου και Γεώργιος Νικοθώδης, Δάφνη Παπαχρήστου και Περικλής Κατσιμαγκλής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λεωνίδας, Γιώργος

Η ΑΔΕΛΦΗ Κική Κλαπανάρα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Παρασκευή 3 – 7 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».