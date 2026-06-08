Eφυγε από τη ζωή η Λαμπρινή Παπαποστόλου – Σήμερα η κηδεία της

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή η Λαμπρινή Παπαποστόλου.

Κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 και ώρα 17:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της το σύζυγό της Ιωάννη Παπαποστόλου, τα παιδιά τους Ευάγγελο Παπαποστόλου – Μαρία Θωμοπούλου, Ευαγγελία Παπαποστόλου – Γεώργιο Παντή, Παρασκευή Παπαποστόλου – Αθανάσιο Σταμούλη, τα εγγόνια Λαμπρινή Ελένη – Αννέτα Χρυσοβαλάντω – Ναυσικά Ραφαέλα – Γεώργιο και λοιπούς συγγενείς

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 8/6/2026 και ώρα 17:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα ΑΗΔΟΝΙΑ.