Eφυγε από τη ζωή η Θεοδώρα Πολύμερου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών η Θεοδώρα Γρηγ. Πολύμερου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 16 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Πολύμερος, Ρένα Πολύμερου και Άρης Μπαμπούρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρήστος, Θοδωρής

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Παρασκευή 16 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».