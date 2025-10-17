Eφυγε από τη ζωή η Ζωή Ντάσκα – Αρχοντή

Aπεβίωσε η Ζωή Ντάσκα – Αρχοντή.
H κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Η ΚΟΡΗ Νίκη Αρχοντή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Πάτρα Ντάσκα – Διονυσοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».