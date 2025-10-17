Eφυγε από τη ζωή η Ζωή Ντάσκα – Αρχοντή

Aπεβίωσε η Ζωή Ντάσκα – Αρχοντή.

H κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Η ΚΟΡΗ Νίκη Αρχοντή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Πάτρα Ντάσκα – Διονυσοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».